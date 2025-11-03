Gateway Rail Freight Aktie

ISIN: INE079J01017

03.11.2025 07:01:06

Ausblick: Gateway Rail Freight legt Quartalsergebnis vor

Gateway Rail Freight wird am 04.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,25 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,20 INR erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 43,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 5,59 Milliarden INR gegenüber 3,90 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,25 INR im Vergleich zu 7,42 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 22,75 Milliarden INR, gegenüber 16,78 Milliarden INR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

