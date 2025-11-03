Gateway Rail Freight Aktie
ISIN: INE079J01017
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: Gateway Rail Freight legt Quartalsergebnis vor
Gateway Rail Freight wird am 04.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,25 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,20 INR erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 43,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 5,59 Milliarden INR gegenüber 3,90 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,25 INR im Vergleich zu 7,42 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 22,75 Milliarden INR, gegenüber 16,78 Milliarden INR im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Gateway Rail Freight Ltd Registered Shsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Gateway Rail Freight legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
28.07.25
|Ausblick: Gateway Rail Freight stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Gateway Rail Freight Ltd Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Gateway Rail Freight Ltd Registered Shs
|64,47
|0,91%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- US-Börsen uneins -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen weisen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.