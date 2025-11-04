GCM Grosveno a Aktie
WKN DE: A2QC0Z / ISIN: US36831E1082
|
04.11.2025 07:01:06
Ausblick: GCM Grosvenor A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
GCM Grosvenor A gibt am 05.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,172 USD gegenüber 0,030 USD im Vorjahresquartal.
3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 5,47 Prozent auf 126,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 120,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,756 USD, gegenüber 0,030 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 526,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 503,5 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
