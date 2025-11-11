GCT Semiconductor Aktie
Ausblick: GCT Semiconductor veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
GCT Semiconductor lässt sich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird GCT Semiconductor die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von -0,190 USD. Das entspräche einem Verlust von 18,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,160 USD erwirtschaftet wurden.
1 Analyst geht beim Umsatz von 1,2 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 54,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Verlust von -0,780 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,300 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 4,1 Millionen USD, gegenüber 9,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
