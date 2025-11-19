Ausblick: GDS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

GDS präsentiert in der am 19.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,050 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,150 HKD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll GDS mit einem Umsatz von insgesamt 3,15 Milliarden HKD abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,23 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren, um 2,32 Prozent verringert.

Die Schätzungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,357 HKD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,810 HKD einfahren können. Beim Umsatz gehen 19 Analysten von durchschnittlich 12,52 Milliarden HKD aus, nachdem im Vorjahr 11,19 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren.

