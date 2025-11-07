GEN Restaurant Grou a Aktie
WKN DE: A3EQC1 / ISIN: US36870C1045
|
07.11.2025 07:01:06
Ausblick: GEN Restaurant Group A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
GEN Restaurant Group A wird sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,040 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei GEN Restaurant Group A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,010 USD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 10,49 Prozent auf 54,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 49,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,065 USD je Aktie, gegenüber 0,130 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 229,5 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 208,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
