07.11.2025 07:01:06

Ausblick: GEN Restaurant Group A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

GEN Restaurant Group A wird sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,040 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei GEN Restaurant Group A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,010 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 10,49 Prozent auf 54,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 49,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,065 USD je Aktie, gegenüber 0,130 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 229,5 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 208,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

GEN Restaurant Group Inc Registered Shs -A- 2,71 -1,81% GEN Restaurant Group Inc Registered Shs -A-

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

