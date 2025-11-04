Ausblick: Genco Shipping Trading stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Genco Shipping Trading wird am 05.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 9 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,066 USD. Dies würde einer Verringerung von 86,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Genco Shipping Trading 0,490 USD je Aktie vermeldete.

Im abgelaufenen Quartal soll Genco Shipping Trading nach den Prognosen von 8 Analysten im Schnitt 60,1 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 39,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 99,3 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,147 USD, gegenüber 1,75 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 230,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 423,0 Millionen USD generiert wurden.

