Genco Shipping & Trading Aktie

WKN DE: A2ANH9 / ISIN: MHY2685T1313

04.11.2025 07:01:06

Ausblick: Genco Shipping Trading stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Genco Shipping Trading wird am 05.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 9 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,066 USD. Dies würde einer Verringerung von 86,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Genco Shipping Trading 0,490 USD je Aktie vermeldete.

Im abgelaufenen Quartal soll Genco Shipping Trading nach den Prognosen von 8 Analysten im Schnitt 60,1 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 39,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 99,3 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,147 USD, gegenüber 1,75 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 230,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 423,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Genco Shipping & Trading Ltdmehr Nachrichten

Analysen zu Genco Shipping & Trading Ltdmehr Analysen

Aktien in diesem Artikel

Genco Shipping & Trading Ltd 14,14 -0,56% Genco Shipping & Trading Ltd

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen in Rot -- ATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November
An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Dienstag abwärts. Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

