27.10.2025 07:01:06

Ausblick: GeneDx legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

GeneDx wird am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,423 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,310 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz gehen 9 Analysten von einem Zuwachs von 36,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 104,6 Millionen USD gegenüber 76,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,80 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -1,940 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 411,7 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 305,5 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Eintrag hinzufügen
