03.11.2025 07:01:06

Ausblick: Genius Sports zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Genius Sports wird am 04.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

17 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,011 USD aus. Im letzten Jahr hatte Genius Sports einen Gewinn von 0,050 USD je Aktie eingefahren.

17 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 157,2 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 30,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 120,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,196 USD, gegenüber -0,270 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 644,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 510,9 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

