Ausblick: Genovis AB stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Genovis AB stellt am 07.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,375 SEK. Dies würde einem Zuwachs von 78,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Genovis AB 0,210 SEK je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll Genovis AB 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 31,8 Millionen SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 3,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Genovis AB 32,9 Millionen SEK umsetzen können.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,330 SEK, wohingegen im Vorjahr noch 0,500 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 130,7 Millionen SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 130,4 Millionen SEK waren.

Redaktion finanzen.at