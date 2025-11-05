Ausblick: Genpact stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Genpact wird am 06.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,898 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 21,35 Prozent erhöht. Damals waren 0,740 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Genpact im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,27 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 10 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,21 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 4,57 Prozent gesteigert.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 11 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,54 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,85 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 5,02 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 4,76 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at