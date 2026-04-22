Gentherm Aktie
WKN DE: A1J4AC / ISIN: US37253A1034
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22.04.2026 07:01:06
Ausblick: Gentherm präsentiert Quartalsergebnisse
Gentherm wird am 23.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,507 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 362,2 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 2,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 353,9 Millionen USD in den Büchern standen.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,53 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,590 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 1,54 Milliarden USD, gegenüber 1,50 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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