Ausblick: Gerdau präsentiert Quartalsergebnisse

Gerdau lädt am 23.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,383 BRL je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,160 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 0,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 16,82 Milliarden BRL. Dementsprechend gehen die Experten bei Gerdau für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 16,80 Milliarden BRL aus.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,78 BRL je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2,18 BRL je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 12 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 69,55 Milliarden BRL, gegenüber 67,03 Milliarden BRL im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at