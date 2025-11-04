GFL Environmental Aktie
Ausblick: GFL Environmental zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
GFL Environmental wird am 05.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
14 Analysten schätzen, dass GFL Environmental für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,256 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,290 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten ein Minus von 16,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,69 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,01 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwarten 14 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,555 CAD je Aktie, gegenüber -2,110 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 17 Analysten durchschnittlich auf 6,58 Milliarden CAD fest. Im Vorjahr waren noch 7,86 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.
