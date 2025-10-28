Ausblick: GigaDevice Semiconductor (Beijing) A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

GigaDevice Semiconductor (Beijing) A wird am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,783 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,480 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 25,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 2,56 Milliarden CNY gegenüber 2,04 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,42 CNY, wohingegen im Vorjahr noch 1,66 CNY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 18 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,43 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 7,33 Milliarden CNY waren.

