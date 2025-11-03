Gladstone Investment Aktie
WKN DE: A0KES9 / ISIN: US3765461070
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: Gladstone Investment gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Gladstone Investment wird am 04.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,230 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Gladstone Investment 0,420 USD je Aktie eingenommen.
6 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 24,7 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 61,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 64,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,940 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,78 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 98,5 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 156,9 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Gladstone Investment Corpmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Gladstone Investment gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Gladstone Investment gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
11.08.25
|Ausblick: Gladstone Investment zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
28.07.25
|Erste Schätzungen: Gladstone Investment legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
12.05.25
|Ausblick: Gladstone Investment stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Gladstone Investment Corpmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Gladstone Investment Corp
|12,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen weisen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.