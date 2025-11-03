Ausblick: Gladstone Investment gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Gladstone Investment wird am 04.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,230 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Gladstone Investment 0,420 USD je Aktie eingenommen.

6 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 24,7 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 61,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 64,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,940 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,78 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 98,5 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 156,9 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at