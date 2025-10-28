Ausblick: Glaukos vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Glaukos stellt am 29.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

15 Analysten schätzen im Schnitt, dass Glaukos im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,261 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,390 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 14 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 26,66 Prozent auf 122,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Glaukos noch 96,7 Millionen USD umgesetzt.

Der Ausblick von 15 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,903 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -2,770 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 15 Analysten auf durchschnittlich 484,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 383,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at