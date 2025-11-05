Ausblick: Glenmark Life Sciences veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Glenmark Life Sciences stellt am 06.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 9,65 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 7,78 INR je Aktie vermeldet.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 19,84 Prozent auf 6,07 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,07 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 42,73 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 39,63 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 26,01 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 23,72 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

