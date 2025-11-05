Glenmark Life Sciences Aktie
WKN DE: A3CWWG / ISIN: INE03Q201024
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Glenmark Life Sciences veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Glenmark Life Sciences stellt am 06.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 9,65 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 7,78 INR je Aktie vermeldet.
3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 19,84 Prozent auf 6,07 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,07 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 42,73 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 39,63 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 26,01 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 23,72 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Glenmark Life Sciences Limited Registered Shs 144A Reg Smehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Glenmark Life Sciences veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
31.07.25
|Ausblick: Glenmark Life Sciences verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Glenmark Life Sciences Limited Registered Shs 144A Reg Smehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Glenmark Life Sciences Limited Registered Shs 144A Reg S
|905,65
|-1,18%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Minus -- DAX leichter -- Wall Street stabil erwartet -- Asiens Börsen schließlcih uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit Verlusten. An der Wall Street dürfte es seitwärts gehen. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zur Wochemitte in unterschiedliche Richtungen.