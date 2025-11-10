Global Business Travel Grou a Aktie

WKN DE: A3DGQT / ISIN: US37890B1008

10.11.2025 07:01:06

Ausblick: Global Business Travel Group A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Global Business Travel Group A lädt am 10.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,057 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,280 USD erwirtschaftet worden.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 614,6 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 2,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 597,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

6 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,333 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,300 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,48 Milliarden USD, gegenüber 2,42 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

