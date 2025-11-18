Global-E Online Aktie
WKN DE: A3CPLM / ISIN: IL0011741688
|
18.11.2025 07:01:06
Ausblick: Global-E Online stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Global-E Online äußert sich am 19.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,072 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,130 USD erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz gehen 11 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 218,0 Millionen USD aus – eine Steigerung von 23,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Global-E Online einen Umsatz von 176,0 Millionen USD eingefahren.
Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,335 USD im Vergleich zu -0,450 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 946,0 Millionen USD, gegenüber 752,8 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Ausblick: Global-E Online stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
