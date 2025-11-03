Ausblick: Global Medical REIT gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Global Medical REIT wird am 04.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

4 Analysten schätzen, dass Global Medical REIT für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,150 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,150 USD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Global Medical REIT in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,50 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 38,2 Millionen USD im Vergleich zu 38,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,432 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,050 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 147,9 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 156,0 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at