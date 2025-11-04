Ausblick: Global Net Lease öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Global Net Lease wird am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,070 USD. Dies würde einen Gewinn von 78,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Global Net Lease -0,330 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 38,86 Prozent auf 120,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 196,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,170 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,760 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 506,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 808,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at