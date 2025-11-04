Global Net Lease Aktie

Global Net Lease für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DL1B / ISIN: US3793782018

<
04.11.2025 07:01:06

Ausblick: Global Net Lease öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Global Net Lease wird am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,070 USD. Dies würde einen Gewinn von 78,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Global Net Lease -0,330 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 38,86 Prozent auf 120,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 196,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,170 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,760 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 506,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 808,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Global Net Lease Inc Registered Shs

Analysen zu Global Net Lease Inc Registered Shs

Aktien in diesem Artikel

Global Net Lease Inc Registered Shs 6,51 -0,79% Global Net Lease Inc Registered Shs

