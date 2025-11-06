Ausblick: Global Partners LPPartnership Units vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Global Partners LPPartnership Units wird am 07.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 1,09 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Global Partners LPPartnership Units noch 1,17 USD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 7,21 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 63,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Global Partners LPPartnership Units einen Umsatz von 4,42 Milliarden USD eingefahren.

Der Ausblick von 1 Analyst auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 2,97 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,41 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 23,45 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 17,16 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at