Globe Telecom

10.11.2025 07:01:06

Ausblick: Globe Telecom gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Globe Telecom wird am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 39,37 PHP je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Globe Telecom noch 39,29 PHP je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 0,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 45,16 Milliarden PHP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 45,12 Milliarden PHP umgesetzt.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 147,37 PHP je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 158,48 PHP je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 179,28 Milliarden PHP, gegenüber 180,59 Milliarden PHP im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Globe Telecom Inc

Analysen zu Globe Telecom Inc

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln?
