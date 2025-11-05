Ausblick: GMM Pfaudler mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

GMM Pfaudler lädt am 06.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 4,90 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte GMM Pfaudler 3,84 INR je Aktie eingenommen.

GMM Pfaudler soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,10 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,05 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 28,19 INR im Vergleich zu 11,78 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 34,01 Milliarden INR, gegenüber 31,99 Milliarden INR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at