Ausblick: GN Store Nord legt Quartalsergebnis vor

GN Store Nord wird am 06.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,29 DKK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 30,65 Prozent verringert. Damals waren 1,86 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll GN Store Nord 10 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 3,99 Milliarden DKK verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 4,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte GN Store Nord 4,16 Milliarden DKK umsetzen können.

Die Schätzungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,19 DKK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,79 DKK einfahren können. Beim Umsatz gehen 16 Analysten von durchschnittlich 17,08 Milliarden DKK aus, nachdem im Vorjahr 18,00 Milliarden DKK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at