GN Store Nord Aktie

GN Store Nord für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 854734 / ISIN: DK0010272632

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
20.08.2025 07:01:06

Ausblick: GN Store Nord präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

GN Store Nord wird am 21.08.2025 das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,17 DKK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 77,27 Prozent erhöht. Damals waren 0,660 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll GN Store Nord mit einem Umsatz von insgesamt 4,09 Milliarden DKK abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,50 Milliarden DKK erwirtschaftet worden waren, um 9,02 Prozent verringert.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 15 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 5,95 DKK je Aktie, gegenüber 6,79 DKK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 14 Analysten durchschnittlich bei 17,10 Milliarden DKK. Im Vorjahr waren 18,00 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu GN Store Nord A/Smehr Nachrichten

Analysen zu GN Store Nord A/Smehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

GN Store Nord A/S 13,73 10,99% GN Store Nord A/S

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:30 Auf diese Aktien setzte George Soros im zweiten Quartal 2025
19.08.25 Warren Buffetts 2. Quartal 2025: Diese Veränderungen gab es im Depot von Berkshire Hathaway
17.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
17.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
16.08.25 KW 33: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Trump will Gipfeltreffen mit Putin und Selenskyj: ATX schließlich im Plus -- DAX letztlich etwas höher -- US-Börsen zum Handelsende uneins -- Asiens Börsen schließen schwächer
Der heimische Markt zeigte sich mit freundlicher Tendenz. Der deutsche Leitindex machte am zweiten Handelstag der Woche moderate Gewinne. Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag uneinheitlich. An den Märkten in Fernost ging es am Dienstag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen