Ausblick: GoDaddy A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

GoDaddy A präsentiert am 30.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,46 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 15 Analysten von einem Zuwachs von 7,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,23 Milliarden USD gegenüber 1,15 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,98 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 6,45 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,92 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 4,57 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at