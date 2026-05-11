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11.05.2026 07:01:06

Ausblick: goeasy legt Quartalsergebnis vor

goeasy wird am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -1,429 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,35 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Plus von 3,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 403,7 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 391,9 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -1,262 CAD je Aktie, gegenüber -10,780 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 1,63 Milliarden CAD. Im Vorjahr waren 1,69 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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