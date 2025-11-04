Ausblick: Gold Royalty mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Gold Royalty wird am 05.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,006 USD gegenüber 0,020 USD im Vorjahresquartal.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 115,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,1 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,4 Millionen USD aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,014 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,020 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 16,5 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 10,1 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at