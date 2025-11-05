Ausblick: Golden Entertainment verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Golden Entertainment wird am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,043 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 156,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 3,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 161,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,395 USD, gegenüber 1,71 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 647,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 666,8 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at