Golden Entertainment Aktie
WKN DE: A14XX5 / ISIN: US3810131017
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Golden Entertainment verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Golden Entertainment wird am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,043 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 156,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 3,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 161,2 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,395 USD, gegenüber 1,71 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 647,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 666,8 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Golden Entertainment Incmehr Nachrichten
|
05.11.25
|Ausblick: Golden Entertainment verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Golden Entertainment legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Golden Entertainment stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
23.07.25
|Erste Schätzungen: Golden Entertainment öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Golden Entertainment Incmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Golden Entertainment Inc
|24,40
|34,81%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.