Ausblick: Goldman Sachs BDC mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Goldman Sachs BDC wird am 06.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,357 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,320 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 88,2 Millionen USD – ein Plus von 231,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Goldman Sachs BDC 26,6 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,50 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,550 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 362,4 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 275,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at