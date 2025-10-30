Ausblick: Gongniu Group A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Gongniu Group A wird am 31.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,608 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,560 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 2,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 4,33 Milliarden CNY gegenüber 4,22 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

16 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,39 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,36 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 17,21 Milliarden CNY, gegenüber 16,74 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at