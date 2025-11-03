Ausblick: GoodRx A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

GoodRx A wird sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

11 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,090 USD aus. Im letzten Jahr hatte GoodRx A einen Gewinn von 0,010 USD je Aktie eingefahren.

GoodRx A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 194,5 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 13 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 0,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 195,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 11 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,373 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,040 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich auf 798,0 Millionen USD, gegenüber 792,3 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at