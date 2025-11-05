Granite Construction Aktie
WKN: 879080 / ISIN: US3873281071
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Granite Construction öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Granite Construction wird am 06.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,19 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,57 USD je Aktie erzielt worden.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,48 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 16,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,28 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,28 USD aus. Im Vorjahr waren 2,62 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 4,44 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,01 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
