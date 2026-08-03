Ausblick: Graphic Packaging präsentiert Quartalsergebnisse

Graphic Packaging wird am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,122 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 64,12 Prozent verringert. Damals waren 0,340 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

11 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 2,18 Milliarden USD gegenüber 2,20 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 1,31 Prozent.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 11 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,825 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,48 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 8,62 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 8,62 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at