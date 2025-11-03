Ausblick: Graphic Packaging veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Graphic Packaging wird am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Durchschnitt erwarten 10 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,558 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,550 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 2,54 Prozent auf 2,16 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Graphic Packaging noch 2,22 Milliarden USD umgesetzt.

Die Schätzungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,16 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 12 Analysten von durchschnittlich 8,55 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 8,81 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at