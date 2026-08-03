Graphite India Aktie
WKN DE: A1CZF0 / ISIN: INE371A01025
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03.08.2026 07:01:06
Ausblick: Graphite India legt Quartalsergebnis vor
Graphite India lädt am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 2,10 INR gegenüber 6,87 INR im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 7,82 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 17,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Graphite India einen Umsatz von 6,65 Milliarden INR eingefahren.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 30,02 INR im Vergleich zu 8,97 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 33,30 Milliarden INR, gegenüber 28,73 Milliarden INR im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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