Ausblick: Graphite India präsentiert Quartalsergebnisse

Graphite India präsentiert in der am 09.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 4,40 INR aus. Im letzten Jahr hatte Graphite India einen Verlust von -1,030 INR je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 34,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 7,04 Milliarden INR gegenüber 5,23 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 28,26 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 23,65 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 30,17 Milliarden INR, gegenüber 24,84 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at