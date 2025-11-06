Gray Television Aktie

Gray Television für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 903419 / ISIN: US3893752051

06.11.2025 07:01:06

Ausblick: Gray Television präsentiert Quartalsergebnisse

Gray Television wird am 07.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,415 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,860 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Gray Television in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 21,05 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 750,1 Millionen USD im Vergleich zu 950,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -1,406 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 3,36 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 3,11 Milliarden USD, gegenüber 3,64 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Gray Television Inc.mehr Nachrichten

Analysen zu Gray Television Inc.mehr Analysen

Aktien in diesem Artikel

Gray Television Inc. 8,36 -7,11% Gray Television Inc.

