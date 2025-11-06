Gray Television Aktie

Gray Television für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 902961 / ISIN: US3893751061

06.11.2025 07:01:06

Ausblick: Gray Television stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Gray Television präsentiert in der am 07.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Gray Television für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,415 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,860 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 21,05 Prozent auf 750,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 950,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,406 USD, gegenüber 3,36 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 3,11 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,64 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

