Great Lakes Dredge & Dock Aktie
WKN DE: A0LG02 / ISIN: US3906071093
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: Great Lakes Dredge Dock präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Great Lakes Dredge Dock wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,172 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 32,31 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,130 USD je Aktie erzielt worden waren.
Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 200,8 Millionen USD – ein Plus von 5,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Great Lakes Dredge Dock 191,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,03 USD im Vergleich zu 0,840 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 849,7 Millionen USD, gegenüber 762,7 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Great Lakes Dredge & Dock Corpmehr Nachrichten
|
03.11.25
|Ausblick: Great Lakes Dredge Dock präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.08.25
|Ausblick: Great Lakes Dredge Dock zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.05.25
|Ausblick: Great Lakes Dredge Dock legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Great Lakes Dredge & Dock Corpmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Great Lakes Dredge & Dock Corp
|11,38
|0,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- US-Börsen zum Handelsende uneins -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen wiesen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.