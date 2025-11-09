Ausblick: Green Dot A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Green Dot A äußert sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,090 USD gegenüber -0,150 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 18,08 Prozent auf 483,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Green Dot A noch 409,7 Millionen USD umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,33 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,500 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 2,05 Milliarden USD, gegenüber 1,72 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at