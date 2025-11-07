Greenlam Industries Aktie

Greenlam Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: INE544R01021

07.11.2025 07:01:06

Ausblick: Greenlam Industries legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Greenlam Industries wird am 08.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,500 INR. Im Vorjahresquartal waren 1,35 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 13,26 Prozent auf 7,71 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,81 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,42 INR, gegenüber 2,68 INR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt 30,24 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 25,21 Milliarden INR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

