Ausblick: Grid Dynamics A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Grid Dynamics A gibt am 30.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,093 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Grid Dynamics A noch 0,050 USD je Aktie eingenommen.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 18,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 87,4 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Grid Dynamics A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 103,7 Millionen USD aus.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,389 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,050 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 415,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 350,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at