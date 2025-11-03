Grifols Aktie

Grifols für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ABZN / ISIN: ES0171996095

<
03.11.2025 07:01:06

Ausblick: Grifols präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Grifols wird am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Grifols im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,209 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,080 EUR je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,85 Milliarden EUR aus – eine Steigerung von 3,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Grifols einen Umsatz von 1,79 Milliarden EUR eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,754 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 0,230 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,54 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 7,21 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Grifols SA (B) 8,09 2,86% Grifols SA (B)

