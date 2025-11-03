Grifols Aktie
WKN DE: A2ABZN / ISIN: ES0171996095
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: Grifols präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Grifols wird am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Grifols im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,209 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,080 EUR je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,85 Milliarden EUR aus – eine Steigerung von 3,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Grifols einen Umsatz von 1,79 Milliarden EUR eingefahren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,754 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 0,230 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,54 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 7,21 Milliarden EUR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
