WKN DE: A1J1E2 / ISIN: US3984384087

03.11.2025 07:01:06

Ausblick: Grifols verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Grifols wird am 04.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,242 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,080 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Plus von 9,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 2,15 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,97 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

13 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,876 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,250 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 8,74 Milliarden USD, gegenüber 7,80 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

