WKN DE: A3EJA6 / ISIN: US39957D2018

12.11.2025 07:01:06

Ausblick: Grove Collaborative präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Grove Collaborative stellt am 13.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst schätzt, dass Grove Collaborative für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,141 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,040 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Grove Collaborative 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 44,6 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 7,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Grove Collaborative 48,3 Millionen USD umsetzen können.

1 Analyst gibt für das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von -0,497 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,760 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 181,9 Millionen USD, gegenüber 203,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

