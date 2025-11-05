Ausblick: Grupo Cibest mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Grupo Cibest präsentiert in der am 06.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,81 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,820 USD je Aktie vermeldet.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 31,32 Prozent auf 1,84 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,68 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 7,15 USD, gegenüber 3,42 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 7,24 Milliarden USD im Vergleich zu 10,87 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

