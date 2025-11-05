Grupo Cibest Aktie
WKN DE: A418RZ / ISIN: US40090E1064
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Grupo Cibest mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Grupo Cibest präsentiert in der am 06.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,81 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,820 USD je Aktie vermeldet.
4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 31,32 Prozent auf 1,84 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,68 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Die Prognosen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 7,15 USD, gegenüber 3,42 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 7,24 Milliarden USD im Vergleich zu 10,87 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Grupo Cibest SA Pfd Shs Unsponsored American Depository Shs Rptr 4 Pfd Shsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Grupo Cibest mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Grupo Cibest legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: Grupo Cibest stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.07.25
|Erste Schätzungen: Grupo Cibest mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Grupo Cibest SA Pfd Shs Unsponsored American Depository Shs Rptr 4 Pfd Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Minus -- DAX leichter -- Wall Street stabil erwartet -- Asiens Börsen schließlcih uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit Verlusten. An der Wall Street dürfte es seitwärts gehen. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zur Wochemitte in unterschiedliche Richtungen.