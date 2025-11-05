Ausblick: Grupo Cibest präsentiert Quartalsergebnisse

Grupo Cibest wird am 06.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1809,12 COP je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Grupo Cibest ein EPS von 835,00 COP je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Grupo Cibest in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 33,85 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 7.278,35 Milliarden COP. Im Vorjahresviertel waren noch 11.002,32 Milliarden COP in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7097,50 COP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3485,10 COP einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 28.670,70 Milliarden COP aus, nachdem im Vorjahr 44.314,01 Milliarden COP erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at