Grupo Cibest Aktie

WKN DE: A4198C / ISIN: COTK7PA00028

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Grupo Cibest präsentiert Quartalsergebnisse

Grupo Cibest wird am 06.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1809,12 COP je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Grupo Cibest ein EPS von 835,00 COP je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Grupo Cibest in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 33,85 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 7.278,35 Milliarden COP. Im Vorjahresviertel waren noch 11.002,32 Milliarden COP in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7097,50 COP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3485,10 COP einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 28.670,70 Milliarden COP aus, nachdem im Vorjahr 44.314,01 Milliarden COP erwirtschaftet worden waren.

Grupo Cibest SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs 56 360,00 0,11% Grupo Cibest SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

ATX im Minus -- DAX leichter -- Wall Street stabil erwartet -- Asiens Börsen schließlcih uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit Verlusten. An der Wall Street dürfte es seitwärts gehen. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zur Wochemitte in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

