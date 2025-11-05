Grupo Cibest Aktie

WKN DE: A419J4 / ISIN: COTK7PA00010

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Grupo Cibest stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Grupo Cibest stellt am 06.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1777,92 COP. Dies würde einem Zuwachs von 112,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Grupo Cibest 835,00 COP je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten eine Verringerung von 34,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 7.260,99 Milliarden COP gegenüber 11.002,32 Milliarden COP im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 7059,23 COP je Aktie, gegenüber 3485,10 COP je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 28.476,49 Milliarden COP. Im Vorjahr waren 44.314,01 Milliarden COP erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

